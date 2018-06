Germania: -1% m/m per produzione industriale ad aprile, deluse attese

Daniela La Cava 8 giugno 2018 - 08:10

MILANO (Finanza.com)

In Germania la produzione industriale ha registrato nel mese di aprile una flessione mensile dell'1% rispetto al +1,7% della passata rilevazione (dato rivisto da +1%). Deluse le attese del mercato che si attendeva un dato in rialzo su base mensile dello 0,3 per cento.