Germania: -1% m/m per prezzi importazioni a maggio

Daniela La Cava 28 giugno 2017 - 08:38

MILANO (Finanza.com)

In Germania l'indice dei prezzi alle importazioni ha mostrato una flessione dell'1% su base mensile, in peggioramento rispetto al precedente -0,1% (stime Bloomberg a -0,6%). Su base annua il dato ha mostrato una crescita del 4,1%, in rallentamento rispetto al +6,1% della precedente lettura. Il mercato si attendeva una crescita del 4,6% a/a.