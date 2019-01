Germania: +1,4% m/m per vendite dettaglio a novembre (+1,1% a/a)

Daniela La Cava 7 gennaio 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Migliori delle attese le vendite al dettaglio in Germania per il mese di novembre. Il dato ha mostrato una crescita mensile dell'1,4% dal precedente +0,1% (dato rivisto da -0,3%), mentre ilo mercato si attende un rialzo dello 0,4 per cento. Su base annua si registra un rallentamento, con le vendite al dettaglio che sono aumentate dell'1,1% contro il +5,2% della passata rilevazione (dato rivisto da +5%) e il -0,4% del consensus Bloomberg.