Eurozona: Pmi ulteriore prova di solido secondo trimestre (Ihs Markit)

Daniela La Cava 5 giugno 2017 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

“La lettura finale PMI aggiunge un’ulteriore prova al fatto che l’eurozona sta vivendo un forte secondo

trimestre in linea con una crescita del Pil di 0,7%". Lo ha dichiarato l'economista di Ihs Markit, Chris Williamson, dopo la pubblicazione dei Pmi servizi per la zona euro che si è attestato a 56,3 punti, un dato di poco superiore rispetto alla precedente stima flash di 56,2. E ha aggiunto che “è incoraggiante vedere che sia i dati ufficiali sia quelli raccolti dall’indagine rivelino una ripresa generale. Finora, nel corso del secondo trimestre, le indagini Pmi viaggiano su livelli che indicano una crescita dello 0,7% del PIL per Francia e Germania, di quasi l’1% in Spagna e dello 0,5% in Italia".

Williamson ha poi ricordato che i dati ufficiali sono rimasti indietro rispetto al vigore indicato dalle letture Pmi, ma i recenti aggiornamenti delle stime del Pil sul primo trimestre, stanno ora affiancando i dati ufficiali ai risultati dell’indagine.