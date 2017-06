BundesBank: Weidmann, politica espansiva appropriata ma meglio smettere di acquistare bond governativi

Luca Fiore 29 giugno 2017 - 12:12

MILANO (Finanza.com)

Tutti i membri della Banca Centrale Europea ritengono che una politica monetaria accomodante sia appropriata per la Zona Euro. È quanto ha dichiarato il n.1 della BundesBank, Jens Weidmann.Intervenuto ad un evento in occasione dei 60 anni della BuBa, Weidmann ha però precisato che se sull’appropriatezza delle politiche monetarie c’è unanimità, la scelta delle misure da adottare in concreto può far nascere delle divergenze.Nello specifico, il chairman ha parlato degli acquisti di bond governativi: “avrei preferito abbandonare l’utilizzo di questo tipo di strumento”.