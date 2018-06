Borse europee piatte, pesa rafforzamento dell’euro

Luca Fiore 7 giugno 2018 - 17:57

MILANO (Finanza.com)

Chiusura in parità per le borse europee, penalizzate dal rafforzamento dell’euro a seguito delle indicazioni arrivate ieri da importanti esponenti della Bce relative la prossima fine del piano di acquisto asset.A Francoforte il Dax ha terminato in calo dello 0,15% (12.811,05 punti), Parigi ha segnato un -0,17% (5.448,36) e Londra un -0,1% (7.704,40). Sopra la parità Madrid, dove l’Ibex è salito dello 0,38% a 9.829 punti.