Borse europee in parità, tonfo per Capita. Questa sera focus su Washington

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 13:28

MILANO (Finanza.com)

Borse europee poco mosse a metà seduta. In corrispondenza del giro di boa, Madrid segna un +0,07%, Francoforte un +0,11% e Parigi un +0,14%.Lieve segno meno per Londra, -0,13%, in cui spicca il -41,2% di Capita, che ha annunciato di voler emettere nuove azioni per 700 milioni di sterline, la sospensione del dividendo ed ha lanciato un “profit warning”.+2,41% invece per Telenet, promossa da Morgan Stanley ad "equal weight", e +0,32% del Banco Santander, che ha chiuso il quarto trimestre con utili in calo del 4% a causa di alcune svalutazioni eccezionali della sua filiale americana.Indicazioni in linea con le stime quelle arrivate dal tasso di disoccupazione e dall’inflazione di Eurolandia, all’8,7 e all’1,3 per cento rispettivamente.Meglio del previsto invece il tasso di disoccupazione italiano, sceso dal 10,9 al 10,8 per cento, e quello tedesco, sceso al minimo storico del 5,4%. Nella seconda parte sarà la volta dei dati statunitensi su buste paga del settore privato, PMI Chicago, compromessi immobiliari e scorte di greggio.In serata, riflettori puntati sul meeting della Federal Reserve che sancirà il passaggio di consegne da Janet Yellen a Jerome Powell.