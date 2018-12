Bce conferma tassi a zero, QE terminerà a fine anno

Titta Ferraro 13 dicembre 2018 - 13:47

MILANO (Finanza.com)

Niente sorprese dalla Bce che conferma tassi a zero e prospettiva di stop agli acquisti di asset a fine 2018. Nella riunione odierna il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,40%.L’istituto centrale guidato da mario Draghi si attende che i tassi di interesse di riferimento della BCE si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno fino all’estate del 2019 e in ogni caso finché sarà necessario per assicurare che l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2% nel medio termine.