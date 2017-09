BCE: Nowotny, tassi fermi con inflazione bassa

Luca Fiore 1 settembre 2017 - 12:57

MILANO (Finanza.com)

I tassi di interesse di Eurolandia non saranno alzati in presenza di un’inflazione bassa. È quanto ha detto il governatore della Banca Centrale austriaca, Ewald Nowotny. “Fino a quando i tassi di inflazione saranno bassi, non vedo la prospettiva di tassi d'interesse più elevati", ha detto il banchiere.Nel corso del meeting in calendario per giovedì prossimo, ha rilevato Nowotny, la BCE avvierà la discussione sulle modalità di riduzione degli stimoli monetari. “La questione è rappresentata da come iniziare la normalizzazione prudentemente”.