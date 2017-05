BCE: Draghi, le nostre misure di politica monetaria si stanno rivelando efficaci

Luca Fiore 10 maggio 2017 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

I benefici della politica monetaria della Banca centrale europea superano gli effetti negativi. È quanto si legge nel discorso del n.1 dell’Eurotower, Mario Draghi, alla Camera dei rappresentanti olandese.



“Le nostre misure si stanno rivelando efficaci: i dati in arrivo confermano che la ripresa ciclica della Zona Euro si sta irrobustendo e che i rischi al ribasso sono ulteriormente diminuiti”.



“Finora – ha continuato il chairman – gli effetti negativi potenziali sono stati limitati” e, in qualunque caso, la BCE li sta monitorando “con attenzione”.



Al momento, “mantenere un sostanziale grado di misure accomodanti è ancora necessario” e, inoltre, “abbiamo bisogno di misure (da parte dei governi, ndr) per affrontare l’eredità della crisi, alzare la crescita potenziale e migliorare il sistema economico per aumentare la resilienza verso gli shock futuri”.