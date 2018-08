Francia: tasso disoccupazione Ilo in leggero calo al 9,1% nel secondo trimestre

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 08:29

MILANO (Finanza.com)

Iltasso di disoccupazione in Francia si è attestato al 9,1% nel secondo trimestre del 2018, in lieve calo rispetto al 9,2% dei primi tre mesi dell'anno, facendo meglio delle attese degli analisti che si aspettavano una conferma al 9,2 per cento. E' quanto emerge dalla rilevazione dell'Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro).