Francia: tasso disoccupazione Ilo al 10% nel IV trimestre, deluse le attese

Valeria Panigada 16 febbraio 2017 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

Il tasso di disoccupazione in Francia si attesta al 10% sui tre mesi a fine dicembre 2016, secondo la rilevazione dell'Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro), in leggero calo rispetto al 10,1% del periodo precedente (dato rivisto al rialzo dal precedente 10%). Il dato è però peggiore delle attese degli analisti che erano per un calo al 9,8 per cento.