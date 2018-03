Francia: produzione industriale delude le attese a gennaio

Daniela La Cava 9 marzo 2018 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Produzione industriale sotto le attese in Francia. Il dato di gennaio ha mostrato una flessione mensile del 2% dal precedente +0,2% (dato rivisto da +0,5%), con il consensus Bloomberg che indica un calo dello 0,3 per cento. Su base annua la produzione industriale transalpina è ha evidenziato una crescita dell'1,2% contro il +3,9% del gennaio 2016 (dato rivisto da +4,5%). Il mercato si attendeva una crescita annuale pari al 3,8 per cento.