Francia: inflazione aprile in leggero rialzo all'1,2% annuo, in linea con attese

Valeria Panigada 28 aprile 2017 - 09:10

MILANO (Finanza.com)

In Francia l'inflazione si è attestata ad aprile, secondo la lettura preliminare, all'1,2% annuo, in leggero rialzo rispetto all'1,1% precedente e in linea con le attese degli analisti. L'indice dei prezzi al consumo ha segnato un +0,1% rispetto a marzo.