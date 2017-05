Francia: inflazione +0,8% a/a, +0,1% m/m a maggio (preliminare)

Daniela La Cava 31 maggio 2017 - 08:54

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio l'inflazione in Francia ha mostrato, secondo la lettura preliminare, una crescita dello 0,8% su base annua rispetto al +1,2% della passata rilevazione, poco al di sotto delle stime degli analisti che indicavano un +0,9 per cento. Su base mensile l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,1%, in linea con le attese e con la precedente lettura di aprile.