Francia: banca centrale stima Pil III trimestre in rialzo dello 0,5%

Valeria Panigada 9 agosto 2017 - 09:39

MILANO (Finanza.com)

L'economia della Francia dovrebbe proseguire il trend di ripresa anche nel terzo trimestre dell'anno. Secondo le ultime stime della banca centrale d'Oltralpe, il Prodotto interno lordo (Pil) francese dovrebbe segnare nel periodo luglio-settembre una crescita dello 0,5%, in linea con le previsioni dell'istituto di statistica Insee. Vista in forte miglioramento la fiducia delle imprese, in recupero di due punti nell'indagine di luglio.