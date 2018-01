Francia: Pmi servizi a dicembre (finale) rivisto al ribasso a 59,1 punti

Valeria Panigada 4 gennaio 2018 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

L'attività nei servizi in Francia rimane elevata anche se l'indice Pmi servizi di dicembre è stato rivisto al ribasso nella lettura finale a 59,1 punti dai 59,4 punti della stima preliminare. In calo anche rispetto a novembre quando l'indice si era attestato a 60,4) punti. Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto.