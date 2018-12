Francia: Pmi manifatturiero a novembre (finale) rivisto leggermente al rialzo a 50,8 punti

Valeria Panigada 3 dicembre 2018 - 09:56

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi manifatturiero della Francia, calcolato dall'istituto Markit, si è attestato a novembre a 50,8 punti, secondo la lettura finale. Il dato risulta leggermente in rialzo rispetto ai 50,7 punti della stima preliminare ma in calo rispetto ai 51,2 punti di ottobre. Si ricorda che il Pmi (Purchasing Managers Index) è un indice che nasce da un’indagine condotta sui direttori d’acquisto delle principali aziende del paese per testare le opinioni sull’andamento del comparto. Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un’economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione.