Francia: +0,1% m/m le spese per consumi

Daniela La Cava 29 agosto 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Moderato rialzo delle spese per consumi in Francia a luglio. Il dato ha mostrato una crescita dello 0,1% su base mensile rispetto al +0,3% della passata rilevazione (dato rivisto da +0,1%). Il mercato si attendeva un dato in rialzo dello 0,3 per cento.