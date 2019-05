Bnp Paribas in vetta al Cac40, sponda da buona trimestrale

Daniela La Cava 2 maggio 2019 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

BnpParibas corre in Borsa, posizionandosi in testa al Cac40. Il titolo del gruppo bancario transalpino avanza di oltre il 3%, in una giornata caratterizzata da ribassi per la Piazza finanziaria francese. A sostenere l'azione i risultati dei primi tre mesi del 2019 che vedono l'utile netto salire del 22,4% a 1,92 miliardi di euro e i ricavi aumentare del 3,2% a 11,14 miliardi (consensus Bloomberg a 10,7 miliardi di euro). Al 31 marzo 2019, il ratio Common Equity Tier 1 si è attestato all'11,7%. Bnp Paribas ha inoltre sottolineato in una noya che "sta implementando attivamente il suo piano al 2020".