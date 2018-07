Banca di Francia conferma stime Pil, +0,3% t/t nel II trimestre

Titta Ferraro 9 luglio 2018 - 08:46

MILANO

LaBanca di Francia ha confermato le sue previsioni per una crescita del prodotto interno lordo (PIL) francese. Per il secondo trimestre è atteso un progresso dello 0,3 per cento. La Banca di Francia ha dichiarato di aspettarsi un rimbalzo nei settori industriale e dei servizi a luglio, sebbene l'ufficio nazionale di statistica francese abbia previsto una crescita economica più lenta per quest'anno a fronte di un euro più forte, prezzi del petrolio più alti e incertezza sul protezionismo.