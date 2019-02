Usa: produttività a +1,3% nel quarto trimestre, dato parziale a causa shutdown

Alessandra Caparello 6 febbraio 2019 - 15:51

MILANO (Finanza.com)

Sale a +1,3% la produttività negli Usa nel quarto trimestre 2014, contro l’1,1 per cento del terzo trimestre. Lo rivela il Bureau of Labour Statistics (BLS) ma il dato è parziale, a causa dello shutdown. Non sono disponibili i dati sulla produttività negli altri settori e nemmeno il costo unitario del lavoro, che saranno diffusi nei prossimi giorni. La produttività totale era cresciuta del 2,2% nel terzo trimestre.