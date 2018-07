Usa: +0,5% la vendite al dettaglio a giugno, in linea con attese

Titta Ferraro 16 luglio 2018 - 14:33

MILANO (Finanza.com)

Progresso mensile dello 0,5% per le vendite al dettaglio statunitensi al mese di luglio. Il dato è in linea con le attese è si confronta con il +1,3% del mese precedente (rivisto al rialzo da +0,8%). Ex auto segnano un progresso dello 0,4%.