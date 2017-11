Turchia: banca centrale prova a sostenere la lira

Luca Fiore 6 novembre 2017 - 12:38

MILANO (Finanza.com)

La Banca centrale turca (CBRT, Central Bank of the Republic of Turkey) ha annunciato di aver ridotto dal 60 al 55 per cento il limite massimo per il servizio di scambio in valuta estera e di aver tagliato tutte le tranche di 5 punti.I provvedimenti dovrebbero comportare il ritiro di liquidità per 5,3 miliardi di lire turche (1,19 miliardi di euro) e fornire alle banche fondi per 1,4 miliardi.Venerdì, la notizia del balzo dell’inflazione all’11,9% annuo, ha spinto l’incrocio con il dollaro fino a 3,88909 TRY, non lontano dal massimo storico fatto segnare a gennaio a 3,94103.