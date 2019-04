Russia: banca centrale mantiene fermi i tassi al 7,75%, come da attese

Valeria Panigada 26 aprile 2019 - 13:40

MILANO (Finanza.com)

Nessuna sorpresa dalla Banca centrale della Russia che nella riunione odierna ha confermato i tassi di interesse al 7,75%, come da attese. L'istituto ha però fatto sapere che potrebbe prendere in considerazione un taglio dei tassi già a giugno, dopo che l'inflazione ha segnato un rialzo a marzo per poi indebolirsi ad aprile.