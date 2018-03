Pil Giappone rivisto al rialzo in quarto trimestre 2017, fase crescita più lunga in 28 anni

Laura Naka Antonelli 8 marzo 2018 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

Il Pil del Giappone relativo al quarto trimestre del 2017 è stato rivisto al rialzo, e ha confermato la fase di crescita più duratura in 28 anni.Su base trimestrale, l'espansione è stata pari a +0,4%, rispetto al +0,1% inizialmente comunicato e verso il +0,2% atteso dal consensus.Su base annua, il rialzo è stato pari a +1,6%, rispetto al +0,5% della lettura preliminare e il +0,9% dell'outlook.Tuttavia, secondo gli analisti, è improbabile che la Bank of Japan di Haruhiko Kuroda prenderà misure per ridurre gli stimoli monetari, almeno fino a quando i salari rimarranno deboli.