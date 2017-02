Nuova Zelanda: Rbnz lascia tassi fermi all'1,75%

Titta Ferraro 9 febbraio 2017 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

La Reserve Bank of New Zealand (Rbnz) ha mantenuto i tassi fermi all'1,75%. L'istituto centrale neozelandese ha rimarcato che i tassi rimarranno bassi a lungo alla luce dei numerosi elementi di incertezza, in particolare per quanto riguarda l'outlook economico globale. Il governatore Graeme Wheeler ha sottolineato come "a poco a poco l'inflazione dovrebbe tornare al punto medio della banda di destinazione, riflettendo la forza dell'economia nazionale e le aspettative di inflazione a più lungo termine rimangono ben ancorate intorno al 2 per cento".