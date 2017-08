Giappone: vendite al dettaglio balzano in avanti a luglio, battute le attese

Valeria Panigada 30 agosto 2017 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

InGiappone le vendite al dettaglio sono balzate in avanti in maniera inaspettata, segnando a luglio un +1,1% rispetto al mese precedente quando erano salite dello 0,2 per cento. Gli analisti si aspettavano un aumento dello 0,3 per cento.