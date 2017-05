Giappone: vendite al dettaglio balzano dell'1,4% m/m ad aprile, superate le attese

Valeria Panigada 30 maggio 2017 - 07:43

MILANO (Finanza.com)

In Giappone le vendite al dettaglio hanno segnato ad aprile un balzo in avanti dell'1,4% rispetto a marzo, quando erano salite soltanto dello 0,2%. Gli analisti si aspettavano addirittura un calo dello 0,2 per cento.