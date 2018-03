Giappone: tasso di disoccupazione scende al 2,4%, minimo dal 1993

Laura Naka Antonelli 2 marzo 2018 - 07:23

Nel mese di gennaio il tasso di disoccupazione del Giappone è scivolato al minimo in quasi 25 anni, attestandosi al 2,4%, il livello più basso dall'aprile del 1993. Nel mese di dicembre era stato pari al 2,7% (rivisto al ribasso rispetto al 2,8% precedentemente comunicato).Il dato è stato migliore delle attese degli analisti, che avevano previsto un tasso al 2,8%.Un altro indicatore ha mostrato come ci siano in Giappone 159 posti di lavoro disponibili per ogni 100 persone in cerca di lavoro, al record in 44 anni.