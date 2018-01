Giappone, sondaggio Tankan-Reuters: ottimismo aziende per espansione economica e balzo azionario

Laura Naka Antonelli 22 gennaio 2018 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

Il sondaggio Tankan di Reuters, che monitora il rapporto trimestrale Tankan stilato dalla Bank of Japan, ha messo in evidenza che l'indice manifatturiero è salito a gennaio di 35 punti, rispetto ai +27 di dicembre, attestandosi al record in 11 anni.La componente non manifatturiera è rallentata a +33% rispetto al +34 precedente.Gli analisti avevano previsto rispettivamente valori di +35 e +29.Dai dati emerge l'ottimismo delle aziende giapponesi, che continua a essere sostenuto principalmente da quasi due anni di espansione economica ininterrotta e dai rialzi del mercato azionario.Tra i fattori che sostengono il sentiment positivo, sono stati citati la stabilità sul forex, la domanda globale per i prodotti elettronici e per le auto, le spese in conto capitale.