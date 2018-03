Giappone, sondaggio Tankan-Reuters: migliora sentiment aziende manifatturiero e servizi

Laura Naka Antonelli 20 marzo 2018 - 07:23

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo, l'indice che misura il sentiment delle aziende manifatturiere in Giappone si è attestato a 28 punti, in calo rispetto ai 29 punti del mese precedente. E' quanto emerge dal sondaggio Tankan-Reuters che è stato condotto nell'arco temporale compreso tra il 1° e il 15 marzo.Rispetto a tre mesi fa, l'indice è salito di 1 punto, suggerendo un lieve miglioramento del dato Tankan che sarà comunicato dalla Bank of Japan.L'indice dei servizi è salito inoltre a 35 punti dai 33 del mese precedente, riportando la performance migliore dal giugno del 2015.Rispetto a tre mesi fa, il trend è stato di un rialzo di 1 punto.