Giappone, sondaggio Reuters-Tankan: indice manifatturiero in calo a dicembre

6 dicembre 2018

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di dicembre, l'indice del settore manifatturiero del Giappone stilato da Reuters-Tankan è sceso a +23 punti, rispetto ai +26 di novembre. L'indice non manifatturiero è salito invece a +31 rispetto ai +30 precedenti.I dati sono in calo rispettivamente di 3 e 2 punti rispetto a tre mesi fa."I nostri clienti stanno diventando cauti sul capex, a causa dell'incertezza sull'outlook dell'economia globale provocata dalla diffusione del protezionismo e per le frizioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina", ha commentato il manager di una delle aziende che hanno partecipato al sondaggio, stando a quanto riporta Reuters.