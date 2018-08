Giappone, sondaggio Reuters-Tankan: fiducia aziende manifatturiere a record in sette mesi

Atlantia (ex Autostrade SpA) rappresenta per il mercato azionario italiano, la classica “utility” con ricavi abbastanza prevedibili, ottima redditività, dividendi elevati, insomma un titolo da cassettista che aveva multipli

Oggi, 08:04 - mazzalai

GENOVA AUTOSTRADE ATLANTIA: IL PONTE CHE URLAVA DI DOLORE!

Basterebbe solo qualche immagine per sottolineare come questa era l'ennesima tragedia annunciata di questo Paese, basterebbe far vedere al mondo come viveva la povera gente costretta a convivere con