Giappone: produzione industriale rivista al rialzo a -1,9% m/m e +3,5% a/a a marzo

Valeria Panigada 17 maggio 2017 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

In Giappone la produzione industriale ha mostrato, secondo la lettura finale di marzo, un calo dell'1,9% rispetto a febbraio e un aumento del 3,5% rispetto a marzo 2016, in miglioramento rispetto alla stima precedente che aveva rilevato un calo mensile maggiore (-2,1%) e un aumento annuo più contenuto a +3,3 per cento.