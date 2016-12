Giappone: produzione industriale in ripresa a novembre, ma sotto le attese

Valeria Panigada 28 dicembre 2016 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Decisa reprisa della produzione industriale in Giappone, ma non abbastanza per centrare le attese del mercato. A novembre, secondo la lettura preliminare, la produzione industriale nel Paese del Sol Levante ha segnato un aumento dell'1,5% rispetto a ottobre, quando era stata ferma (0%). Su base annua la variazione è stata del +4,6%. Gli analisti si aspettavano un rialzo mensile dell'1,7% e annuo del 4,7 per cento.