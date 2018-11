Giappone: produzione industriale in forte ripresa a ottobre, stracciate le attese

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2018 - 07:03

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di ottobre il dato relativo alla produzione industriale del Giappone è salito su base mensile del 2,9%, molto meglio delle attese, pari a un rialzo dell'1,2%, e in deciso miglioramento rispetto a settembre, quando era sceso dello 0,4%.Su base annua, il dato ha segnato un rialzo del 4,2%, stracciando le stime di un incremento del 2,5%, e in forte ripresa rispetto al -2,5% precedente.Da segnalare tuttavia che settembre è stato un mese di disastri naturali per il Giappone, che ha avuto di conseguenza un impatto molto negativo sull'economia del paese.