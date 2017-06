Giappone: prezzi produzione stabili a maggio

Valeria Panigada 12 giugno 2017 - 07:50

MILANO (Finanza.com)

In Giappone l'indice dei prezzi alla produzione ha segnato a maggio una variazione nulla (0%) rispetto ad aprile, quando era salito dello 0,2 per cento. Rispetto a maggio 2016, i prezzi alla produzione sono aumentati del 2,1%. Gli analisti si aspettavano un rialzo mensile dello 0,1% e annuo del 2,2 per cento.