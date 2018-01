Giappone: ordini macchinari core balzano del 5,7%, stime stracciate

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2018 - 07:28

MILANO (Finanza.com)

Secondo mese consecutivo di rialzi per la componente core degli ordini dei macchinari del Giappone. Il dato ha segnato a novembre un balzo del 5,7% su base mensile, rispetto al +5% precedente e al -1,4% atteso dal consensus.Sebbene si tratti di un indicatore di per sé volatile, il dato mette in evidenza le attese di una ripresa delle spese in conto capitale per i prossimi sei-nove mesi.