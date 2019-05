Giappone: occhio a fiducia consumatori e a Bank of Japan. Kuroda: fiducia in yen molto solida

Laura Naka Antonelli 9 maggio 2019 - 07:16

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile l'indice della fiducia dei consumatori del Giappone si è attestato a 40,4 punti, rispetto ai 40,3 punti attesi e quasi invariato rispetto ai 40,5 punti di marzo.Sempre riguardo al Giappone, oggi ha parlato il governatore della Bank of Japan Haruhiko Kuroda.Il banchiere ha affermato che la fiducia degli investitori stranieri nei confronti dello yen appare molto solida. Un commento è stato rilasciato sulla decisione della Federal Reserve di Jerome Powell di fare una pausa nel percorso delle strette monetarie negli Stati Uniti. "Questa pausa - ha detto Kuroda - è un elemento positivo per l'economia americana, e non avrà alcun effetto negativo sull'economia del Giappone". Kuroda ha aggiunto che l'indebolimento dell'economia globale è un fattore negativo per la produzione e le esportazioni giapponesi.