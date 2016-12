Giappone: inflazione salita allo 0,5% annuo a novembre, ma la core delude le attese

Valeria Panigada 27 dicembre 2016 - 07:47

MILANO (Finanza.com)

In Giappone l'inflazione è salita a novembre allo 0,5% su base annua, contro il +0,1% del mese precedente, centrando le attese degli analisti. Tuttavia l'inflazione esclusi gli alimentari freschi, il dato che guarda la Bank of Japan per decidere la sua politica monetaria, è scesa per il nono mese consecutivo attestandosi a -0,4% annuo, oltre le aspettative (consensus -0,3%).