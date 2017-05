Giappone: inflazione salita allo 0,4% annuo ad aprile, in linea con attese

Valeria Panigada 26 maggio 2017 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

In Giappone il tasso di inflazione si è attestato ad aprile allo 0,4%, in rialzo rispetto allo 0,2% precedente e in linea con le attese degli analisti. Esclusi i prodotti alimentari freschi e l'energia, l'inflazione core è migliorata salendo allo 0% dal precedente tasso negativo -0,1%.