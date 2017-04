Giappone: inflazione in calo a marzo, quella core scivola in territorio negativo

Valeria Panigada 28 aprile 2017 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

In Giappone l'inflazione si è attestata a marzo allo 0,2% annuo, in calo rispetto allo 0,3% precedente e sotto le attese degli analisti che si aspettavano una inflazione stabile allo 0,3%. Escluse le componenti più volatili, come cibi freschi ed energia, l'inflazione core è scivolata in territorio negativo a -0,1% dal precedente +0,1% e contro stime pari allo 0%.