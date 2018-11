Giappone: inflazione +1,4% a ottobre, in linea con attese. Occhio a dato core guardato da Bank of Japan

Laura Naka Antonelli 22 novembre 2018 - 07:28

Nel mese di ottobre, l'indice dei prezzi al consumo del Giappone, è salito su base annua dell'1,4%, come da attese. Il dato indica il miglioramento dell'inflazione, rispetto all'1,2% del mese precedente. Escludendo le componenti dei beni alimentari freschi e dei prodotti energetici, il dato - ed è questo su cui si concentra la Bank of Japan - è salito dello 0,4% su base annua, come da attese, e come nel mese precedente.