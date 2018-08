Giappone: indice prezzi al consumo core in linea con le stime a luglio

Laura Naka Antonelli 24 agosto 2018 - 06:50

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di luglio, l'indice dei prezzi al consumo del Giappone è salito dello 0,9% su base annua, rispetto al +1% atteso dal consensus, ma in rialzo rispetto al +0,7% di giugno.La componente core del dato che misura il trend dell'inflazione e che è di particolare importanza per la Bank of Japan è avanzata su base annua dello 0,3%, in linea con le attese, dopo il +0,2% precedente.