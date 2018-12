Giappone: indice Pmi manifatturiero scende al minimo da novembre 2017

Laura Naka Antonelli 3 dicembre 2018 - 07:31

MILANO (Finanza.com)

Trend decisamente negativo per l'indice Pmi manifatturiero del Giappone, stilato congiuntamente da Nikkei-Markit, che a novembre è sceso a 52,2 punti dal record in sei mesi testato a ottobre, a 52,9. Si tratta del valore minimo dall'agosto del 2017: in particolare, i nuovi ordini sono saliti al tasso più debole in più due anni, la crescita della produzione è rallentata, la fiducia delle imprese è scesa per il sesto mese consecutivo.Secondo le aziende interpellate, la crescita delle esportazioni è stata zavorrata in particolare dalla debole domanda da parte della Cina e di alcuni paesi europei, come ha fatto notare Joe Hayes, economista presso la società IHS Markit, che compila il dato.