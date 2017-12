Giappone: forte ripresa per le vendite al dettaglio, +1,9% a novembre

Laura Naka Antonelli 28 dicembre 2017 - 07:22

MILANO (Finanza.com)

Deciso rialzo per le vendite al dettaglio del Giappone relative al mese di novembre, che sono balzate su base mensile dell'1,9%, rispetto al +0,7% stimato dal consensus e in forte ripresa rispetto al -0,1% di ottobre.Su base annua, il trend è stato di una crescita dell'1,4%, meglio del +1% atteso e in deciso miglioramento rispetto al precedente -0,2%.