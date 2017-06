Giappone: fiducia consumatori in leggero rialzo a maggio

Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 07:42

MILANO (Finanza.com)

In Giappone l'indice di fiducia dei consumatori si è attestato a maggio a 43,6 punti, in leggero rialzo rispetto ai 43,2 punti dl mese precedente. La rilevazione è in linea con le attese degli analisti.