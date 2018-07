Giappone e inflazione: boom salari a record in 24 anni. Ma per spese famiglie calo più forte da 2016

Laura Naka Antonelli 6 luglio 2018 - 07:27

MILANO (Finanza.com)

Improvviso rialzo dei salari in Giappone, nel mese di maggio. Il valore nominale dei salari cash è salito su base annua del 2,1%, rispetto al +0,6% di aprile e a un tasso più che doppio rispetto alla crescita stimata dello 0,9%.Si tratta del rialzo più forte dal 1994, ovvero in 24 anni, che conferma una crescita improvvisa dell'inflazione. Come conferma Bloomberg in un commento, "ora tutto ciò di cui c'è bisogno affinché il tasso di inflazione possa iniziare a salire verso il 2% (target della Bank of Japan) è che le famiglie giapponesi inizino a fare acquisti".Ma evidentemente non è così visto che un dato separato ha messo in evidenza che le spese delle famiglie sono scese in Giappone del 3,9%, più del doppio del -1,5% atteso, soffrendo la flessione più sostenuta dall'agosto del 2016.