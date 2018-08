Giappone: disoccupazione salita a sorpresa al 2,5% a luglio

Valeria Panigada 31 agosto 2018 - 07:41

MILANO (Finanza.com)

InGiappone il tasso di disoccupazione si è attestato a luglio al 2,5%, in rialzo rispetto al 2,4% del mese precedente. L'aumento non era atteso dal mercato. Gli analisti si aspettavano una disoccupazione invariata al 2,4 per cento.